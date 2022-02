Affaire Hamraoui : Hayet Abidal et Aminata Diallo unies face au scandale, photo de leur rencontre

Si certains pensaient que l'affaire entourant l'agression de Kheira Hamraoui, la joueuse du Paris Saint-Germain, allait s'arrêter en si bon chemin, ils se trompaient lourdement. Pour rappel, la footballeuse de 32 ans a été violemment agressée non loin de son domicile à Chatou (Yvelines) le 4 novembre dernier. Première a être suspectée dans cette histoire, sa coéquipière en club, Aminata Diallo, s'est retrouvée dans tous les journaux comme la probable instigatrice de cette agression. Après une longue garde à vue, la jeune sportive de 26 ans a été lavée de tout soupçon, mais l'emballement médiatique l'a fortement choquée.

Après ça, c'était au tour d'Eric Abidal, ancien joueur de l'équipe de France d'être impliqué dans l'affaire. Il a dévoilé avoir eu une histoire avec Kheira Hamraoui, faisant du même coup explosé son couple avec Hayet, sa femme et mère de ses cinq enfants. Deux femmes dont la vie a été bouleversée par cette histoire et qui se sont enfin rencontrées comme l'a montré Hayet Abidal sur son compte Instagram. Très active ces derniers temps et n'hésitant pas à faire des références à cette histoire, la mère de famille installée à Barcelone a publié un selfie en compagnie d'Aminata Diallo et d'une amie commune (voir le diaporama).

Quand les épreuves de la vie te font rencontrer de belles personnes

Les deux femmes semblent heureuses de s'être enfin rencontrées après des mois à voir leurs noms liés à l'affaire Hamraoui. En commentaire de sa publication, mise en ligne hier, Hayet Abidal a simplement ajouter les comptes d'Aminata et de la deuxième femme, ajoutant l'emoji bras musclé que l'on peut interpréter comme un geste de solidarité entre les deux femmes. Mais ce n'est pas tout puisqu'Hayet a également publié la photo dans sa story en y ajoutant cette fois-ci un commentaire plus long : "Quand les épreuves de la vie te font rencontrer de belles personnes".