Affaire Hamraoui : l'enquête patine, mais de nouvelles pistes sont étudiées

Près de trois mois après l'agression de Kheira Hamraoui à proximité de son domicile de Chatou (Yvelines), l'affaire continue de connaître de nombreux rebondissements. Le 4 novembre dernier, la joueuse du Paris Saint-Germain a été attaquée à la barre de fer par deux individus. Après que la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire de Versailles se soit dans un premier temps tournée vers sa coéquipière en club, Aminata Diallo, les soupçons se sont portés sur une querelle amoureuse. C'est là qu'intervient Éric Abidal, l'ancien joueur de l'équipe de France, qui entretenait une liaison extraconjugale avec la footballeuse de 32 ans.

L'affaire s'emballe et la femme de l'ancien Bleu, Hayet Abidal demande le divorce. Aujourd'hui, c'est une vraie guerre par médias interposés entre les différentes parties et la mère de cinq enfants et particulièrement remontée envers Kheira Hamraoui. Mais d'après maître Mourad Battikh, l'avocat d'Aminata Diallo, la piste Abidal ne semble mener nul part. "Je crois qu'il y a des pistes très sérieuses qui sont aujourd'hui mises à l'ordre du jour", avance-t-il en interview pour RMC Sport.

Leur nombre montre que Kheira Hamraoui a cultivé de nombreuses inimitiés

Et le média spécialisé dans le sport semble bien informé puisqu'après d'après leurs informations, "les nouvelles pistes explorées par les enquêteurs sont nombreuses. Et leur nombre montre que Kheira Hamraoui a cultivé de nombreuses inimitiés", assure une source proche du dossier. Autre indice qui pourrait laisser porter à croire que les enquêteurs de la BRB se concentrent sur d'autres pistes, les protagonistes entendus au début de l'affaire n'ont pas été rappelés. "On n'a pas du tout été sollicité par le juge d'instruction en charge de l'enquête. Ma cliente n'a pas été convoquée, aujourd'hui, elle est définitivement hors de cause", renchérit l'avocat d'Aminata Diallo.

Si pour l'heure les avancées semblent minimes dans l'enquête pour retrouver la piste des agresseurs de Kheira Hamraoui, la BRB poursuit ses recherches et les pistes se multiplient.