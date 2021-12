Affaire Jubillar : Cédric a-t-il menacé sa femme en cas d'infidélité ? Une amie balance

Alors que Cédric a été une nouvelle fois entendu par les enquêteurs le 3 décembre 2021 concernant la disparition de sa femme Delphine Jubillar, l'une des meilleures amies de l'infirmière a tenu à révéler des propos menaçants qu'il aurait proféré à son égard, un mois avant le drame. Lors d'une interview avec Le Parisien, Anne raconte avoir croisé le peintre-plaquiste de 34 ans devant l'école de Cagnac-Les-Mines le 20 novembre 2020.

Venue chercher ses enfants, elle en profite pour discuter avec Cédric et lui conseille d'accepter plus sereinement sa séparation avec son amie Delphine. En effet, Anne est au courant que le papa de Louis et d'Elyah envoie de nombreux messages à Delphine pour tenter de la reconquérir. Consciente que son amie Delphine a retrouvé l'amour avec un autre homme résidant à Montauban, Anne n'en dit rien à Cédric par peur de le blesser ou d'éventuelles représailles de sa part.

Trouvant néanmoins le comportement de Delphine suspect, Cédric pose une multitude de questions à Anne : "Pourquoi elle ne fait plus le ménage ?", "Pourquoi elle s'occupe moins des enfants ?", "Pourquoi elle ne reste pas à la maison quand elle ne travaille pas ?". "Je trouve alors une parade en évoquant la possibilité que Delphine traverse une dépression masquée." explique-t-elle, soucieuse de conserver la relation extra-conjugale de son amie Delphine secrète.

"Si elle a un amant, je la lui ferai à l'envers..." lâche alors Cédric. Anne pense alors simplement à une possible "entourloupe financière" mais "à aucun moment", "à une possible menace de mort" envers Delphine. Seul propriétaire du terrain sur lequel est construite leur maison de Cagnac-Les-Mines, Cédric aurait pu, selon Anne, lui faire par exemple du chantage concernant la vente de la maison.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.