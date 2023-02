Affaire Maddie McCann : Une Polonaise affirme être la fillette disparue, un test ADN réalisé !

"Thank for you support ! Kate and Gerry McCann agreed for a DNA test !" ("Merci pour votre soutien ! Kate et Gerry McCann ont accepté de faire un test ADN !") peut-on lire dans la description de sa page Instagram. Selon la presse, les parents de Maddie auraient effectivement donné leur accord afin de réaliser ce test dans le but "d'explorer toutes les pistes" précise le Daily Star, qui cite une source "proche de la famille".

"Ils sont probablement prêts à tout pour retrouver la trace de leur fille" confie Michèle Agrapart-Delmas. "S'ils avaient refusé, on aurait aussi pu à nouveau les soupçonner" ajoute-t-elle. En effet, les parents de la petite fille avaient été un temps soupçonnés d'avoir assassiné leur fillette car du sang avait été retrouvé dans la voiture de location utilisée par la maman, 25 jours après la disparition de l'enfant.

Pour rappel, en avril 2022, la justice allemande avait placé un homme en examen : Christian B., un pédophile multirécidiviste ayant vécu plusieurs années au Portugal. Il avait été identifié dès 2020 comme principal suspect dans sa disparition.