Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : Guy Joao, furieux, veut "un dédommagement financier"

Pris à tort pour Xavier Dupont de Ligonnès, Guy Joao vit toujours un enfer. La vie de cet homme avait été bouleversée il y a un an jour pour jour. Le 11 octobre 2019, Le Parisien annonçait que le tueur présumé avait été arrêté à l'aéroport de Glasgow, après un tuyau de la police écossaise. Alors qu'il se trouvait tranquillement à bord de son vol pour l'Ecosse, Guy Joao a été interpellé par un peloton d'élite à son atterrissage. Au même moment, une perquisition à son domicile de Limay (Yvelines) débutait.

Le lendemain, des analyses ADN confirmaient l'erreur monumentale des polices écossaises et françaises. Un an après, Guy Joao est toujours traumatisé par son arrestation. "Je n'ai toujours reçu aucune excuse de la justice française et écossaise. J'attends toujours", a-t-il déploré auprès de M6, le 11 octobre 2020. Ce retraité des Yvelines de 70 ans a souhaité déposer plainte pour "garde à vue injustifiée", mais un haut cadre de la police écossaise a essayé de l'en dissuader. "La police écossaise avait tout fait dans les règles de l'art", regrette-t-il.

Guy Joao déplore le comportement des médias français

Les autorités françaises et écossaises se refilent la patate chaude. La moindre des choses c'est que mon épouse et moi recevions un dédommagement financier", poursuit Guy Joao, qui n'a toujours reçu aucun dédommagement pour "J'ai l'impression que c'est le combat du pot de fer contre le pot de terre.", poursuit Guy Joao, qui n'a toujours reçu aucun dédommagement pour cette grossière erreur . "Je ne sais toujours pas qui a envoyé ce message de dénonciation qui me faisait passer pour Xavier Dupont de Ligonnès. Je pense qu'on ne le saura jamais. Le pire c'est qu'au moment de mon arrestation, je ne savais pas qui était cet homme", ajoute-il, toujours auprès de M6.

"Les journaux britanniques m'ont apporté des lettres d'excuses en main propre. Cela n'a pas été le cas des médias français. Le système médiatique s'est emballé. J'ai eu des journalistes devant ma porte pendant des semaines et des mois. Pour nous, cette épreuve a été compliquée à vivre. J'ai découvert un nouveau monde : la prison, la police, la justice, les médias. On arrive à passer à autre chose quand on a assez de caractère et de motivation. La vie continue heureusement", déplore le retraité, toujours fragilisé par cette épreuve. Aujourd'hui, il s'appuie sur le soutien de ses proches et de ceux qui le reconnaissent dans la rue. Une mésaventure bien difficile à oublier...