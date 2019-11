Agathe Auproux disparue des réseaux sociaux : elle revient et s'explique

Ses fans étaient tout simplement morts d'inquiétude. Jeudi 7 novembre 2019, Agathe Auproux avait soudainement disparu des réseaux sociaux : son compte Instagram n'était plus accessible, toutes ses publications ayant été archivées. Le soir même, alors qu'elle devait participer à Balance ton post (C8), celle qui a survécu au cancer n'était pas présente, sans donner d'explications.

Il aura fallu attendre jusqu'à ce dimanche soir du 10 novembre 2019 pour que la pétillante chroniqueuse ne donne de rassurantes nouvelles, depuis son compte Instagram. "Les amis ! Je suis en Creuse. J'ai dû partir précipitamment jeudi soir, annuler ma présence sur mes émissions. J'ai également désactivé Insta. On a parfois besoin de l'entièreté de son attention. Sans compromis ni distraction. Pour focus sur l'essentiel. Tout va bien, je rentre bientôt. Je profite du long week-end et mardi soir je suis dans votre télé", a-t-elle indiqué depuis sa story Instagram.

Sans en dire plus, Agathe Auproux a tenu à déclarer "officiellement la fin de toute inquiétude", avant de répondre aux questions de ses abonnés Instagram et de dévoiler plusieurs beaux paysages de la campagne française, en Creuse. "Profitez de votre famille, des gens qui vous aiment, que vous aimez. Coupez, de temps en temps. Avec le travail, avec les problèmes superficiels et les relations superficielles. C'est vital, je pense", a-t-elle conclu. De quoi rassurer ses fans.

Pour rappel, Agathe Auproux a sorti, en octobre dernier, son premier livre. Intitulé Tout va bien, elle y raconte comment elle a survécu à un lymphome, à seulement 27 ans.