Agathe Auproux : La froide réaction de son père à l'annonce de son cancer

Agathe Auproux, chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste (C8) présentée par Cyril Hanouna, avait annoncé en mars 2019 être atteinte d'un lymphome via son compte Instagram. Depuis, la jeune femme s'est battue jour et nuit pour vaincre ce cancer, mais également pour résister à la pression des nombreuses menaces reçues pendant sa convalescence.

Aujourd'hui en rémission complète, le jeune femme a choisi de raconter son histoire dans un livre intitulé Tout va bien et publié le 16 octobre 2019 aux éditions Albin Michel. Retraçant ainsi son parcours médical et les multiples soutiens de ses proches, elle se confie avec beaucoup d'humilité et sans aucun filtre. Invitée de Morandini Live sur la chaîne CNews, elle a notamment révélé quelle réaction a eu son père au moment où elle lui a annoncé sa maladie : "On n'a pas de relation père-fille, on ne s'appelle pas, on ne se donne pas de nouvelles. Et à l'annonce de ma maladie, j'avais dit à ma mère : 'Si jamais ça sort - on ne sait pas une photo, un truc... -, ça serait bien qu'il l'apprenne par la famille plutôt que par la presse', raconte la jeune femme. Elle l'a appelé, il était effectivement au courant et je me suis dit 'On ne sait pas ce que la maladie peut créer', c'est un révélateur extrêmement puissant donc ça révèle la vraie nature des gens."

La surprise n'a pas été au rendez-vous puisque le père de la jeune femme de 28 ans n'a pas eu un seul geste de tendresse, comme Agathe le pressentait : "Je m'étais imaginée toutes sortes de scénarios, je pense qu'il s'est comporté comme je me serais peut-être comportée à sa place. La distance entre nous est tellement énorme... c'était un moment très gênant (...) il ne savait pas comment aborder cette maladie, il ne savait pas comment être avec moi (...) Il n'a pas eu de tendresse", détaille-t-elle. Avant de confirmer qu'elle n'en avait de toute façon pas envie : "Je n'aurais pas su la recevoir. J'aurais peut-être dit 'c'est trop facile, c'est maintenant que tu te réveilles'", conclut Agathe Auproux, sereine et sûre d'elle.

Heureusement, la chroniqueuse a pu compter sur le soutien de ses proches, mais également sur celui de Cyril Hanouna, qui l'a beaucoup aidée avant et pendant cette douloureuse période. La maladie n'a, d'autre part, pas empêché Agathe Auproux de rester très active sur les réseaux sociaux et de rapidement obtenir le statut privilégiée d'influenceuse. Aujourd'hui, la belle a même confié que son coeur est pris, même si l'on ignore l'identité de l'heureux élu.