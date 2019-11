Agathe Auproux disparue des réseaux sociaux : ses fans morts d'inquiétude

C'est avec beaucoup d'inquiétude que les followers de la belle Agathe Auproux ont découvert jeudi 7 novembre au soir que la chroniqueuse avait disparu des réseaux sociaux. Son compte Instagram n'est plus accessible et semble avoir été supprimé ou tout du moins désactivé...

Ce même soir, Agathe Auproux devait d'ailleurs participer à l'émission Balance Ton Post sur C8. Étrangement, et sans donner la moindre explication, la jeune femme n'était finalement pas présente autour de la table des chroniqueurs. C'est quelques minutes plus tard que les internautes ont constaté que ses comptes Instagram et Twitter n'existaient plus !

Pourtant, tout semblait aller pour le mieux pour la jeune femme de 28 ans. Après avoir annoncé son cancer via Instagram, le 11 mars 2019, la jeune femme a vécu une année très difficile entre traitements médicaux et menaces de mort. Mais la nouvelle de sa rémission complète était venue la soulager ainsi que ses fans en juin suivant. Forte de cette victoire sur la maladie, la jeune femme a alors retrouvé les chemins de la télévision à la rentrée en reprenant sa place de chroniqueuse dans Touche pas à mon poste.

Même si elle avait commencé par cacher son lymphome, Agathe Auproux a fini par communiquer quotidiennement sur sa maladie. Elle est rapidement devenue une star des réseaux sociaux avec plus de 735 000 abonnés. Le 16 octobre 2019, la jeune femme a même sorti un ouvrage intitulé Tout va bien dans lequel elle raconte son long combat contre la maladie.

Alors, est-il arrivé quelque chose de grave à Agathe Auproux ? Ou bien ce serait-elle tout simplement fait pirater ses comptes ? Toujours est-il que ses fans sont morts d'inquiétude et le font savoir partout sur la Toile...

On espère vite avoir de ses nouvelles !