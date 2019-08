Agathe Auproux sans maquillage : elle révèle ses jolies tâches de rousseur

Après un été bien rempli à sillonner les plus belles plages du monde, Agathe Auproux est fière de son teint hâlé. Alors que la rentrée approche à grands pas pour la chroniqueuse de Cyril Hanouna, elle profite encore de quelques rayons de soleil pour parfaire son bronzage. Et avec sa mine dorée, pas besoin d'artifice.

Samedi 24 août 2019, la jolie brune de 27 ans a partagé une nouvelle photo qui a fait sensation. Et pour cause, elle y apparaît au naturel, sans aucun maquillage. L'occasion de découvrir, ou redécouvrir, ses adorables petites tâches de rousseur parsemées sur son visage.

"Bonsoir aux 707 000 personnes iciiii et promis les 10 prochaines photos seront des paysages et sur la 11e je me maquillerai un peu" ironise-t-elle en légende. Mais qu'elle se rassure, ses followers sont ravis de la voir ainsi. "Le fait que tu portes ou non du maquillage n'a aucune incidence sur ton exceptionnelles beauté", "Trop belle Agathe! Pourquoi cacher ses jolies taches", "C'est comme ça que t'es la plus belle", "Tu es mon paysage préféré" peut-on lire de leur part.

Ces derniers sont d'autant plus heureux de constater qu'elle est au top de sa forme après une année chargée en émotion. Depuis le mois de juin dernier, Agathe Auproux est en rémission totale de son cancer. La jolie jeune femme souffrait d'un lymphome et avait dû être traitée par de la chimiothérapie. Suite aux séances, elle avait perdu ses cheveux, lesquels repoussent désormais d'une étrange manière. Mais peu importe, Agathe Auproux garde le sourire et prévoit de partager son parcours semé d'embûches dans un livre. Intitulé Tout va bien, il devrait paraître le 2 octobre prochain.