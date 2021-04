Agnès Soral brouillée avec son décrié frère Alain : "Ça m'a fait des vacances de ne plus te voir"

Pourtant très proches lorsqu'ils étaient enfants, Agnès Soral et son frère sulfureux Alain ne s'adressent plus la parole depuis de très nombreuses années. Désemparée de ne plus reconnaître ce frère qu'elle aimait tant par le passé, la comédienne de 60 ans avait sorti un livre baptisé Frangin en 2015, où elle dépeignait les dessous de leur histoire familiale qui pourrait bien expliquer les abysses dans lesquelles Alain semble avoir plongé.

"Bousillé" par un père maltraitant et "extrêmement humiliant", l'essayiste pourrait avoir gardé des séquelles de cette enfance difficile comme l'expliquait Agnès Soral au journal Le Figaro. Dans son livre, elle s'adresse directement à Alain et écrit : "Voilà plus de huit années que tu as rompu les ponts avec toute la famille pour te reconstruire. Eh bien ! Il a dû y avoir un bug car tu n'as pas du tout l'air d'aller mieux. (...) Tu parles d'une reconstruction ! Même si ça m'a fait des vacances de ne plus te voir, ç'a été difficile de respecter ton choix sans en être peinée. Surtout pour Maman que tu n'as pas vue depuis au moins vingt ans", écrit la maman de Laetitia.

Interviewée par la radio Voltage, l'actrice du film Tchao Pantin confiait avoir même souhaité changer de nom afin que l'on ne l'assimile pas aux scandales qui entourent son frère. Inquiète pour Alain qu'elle considère toujours comme quelqu'un de très "brillant" comme elle le révélait au Figaro, Agnès Soral espère encore qu'il sera capable un jour de faire son mea culpa. "Je pense que ce serait merveilleux qu'il essaye de pacifier les choses (...) C'est bien aussi de se réconcilier...", avouait-elle, particulièrement émue.

A noter qu'Agnès Soral sera ce samedi 24 avril 2021 dans un épisode de la série Mongeville sur France 3.