Agustin Galiana, en larmes, partage une photo poignante : "Parfois j'ai besoin de me vider"

Il a laissé tomber le masque. Alors qu'Instagram est le plus souvent le royaume du faux-semblant, Agustin Galiana a décidé de poster une photo d'un autre genre sur le célèbre réseau social de partage de photos. Le vendredi 23 juillet 2021, les internautes ont en effet pu découvrir une image de lui, en larmes, accompagnée d'une légende émouvante.

Au lieu de s'afficher souriant comme tout le monde, même si le coeur n'y est pas toujours, le vainqueur de Danse avec les Stars a partagé un selfie de lui en train de pleurer : "C'est comme ça que je suis après avoir pleuré. Pas d'inquiétude je vais bien, même très bien. Seulement parfois j'ai besoin de me vider et de libérer ce que j'ai au fond de moi et que je laisse pas monter à la surface . Parfois parce que je n'ai pas le temps, parfois parce que ce n'est pas le moment. Quand je pense aux gens que j'aime, aux belles choses du présent, mes blessures, aux souvenirs gardés dans mon coeur, aux injustes situations que nous vivons tous . Je pleure fort, je me serre dans mes bras comme un petit enfant en revenant à ces moments pleins d'amour. Ça c'est moi aussi, je voulais montrer mes larmes qui sont aussi nécessaires que mes rires. Et oui , ça fait du bien, il faut pleurer de temps en temps".