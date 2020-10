Agustin Galiana tatoué dans un endroit intime : il dévoile tout et raconte un gros fail

Agustin Galiana a réchauffé le plateau de Je t'aime etc. mardi 13 octobre 2020, sur France 2. Daphné Bürki a reçu l'acteur et chanteur de 42 ans pour parler de son album de reprises Plein Soleil sorti le 28 août 2020. Il a aussi dévoilé un tatouage placé à un endroit plutôt intime.

Depuis qu'il a été révélé au grand public dans Clem en 2016, dans le rôle d'Adrián Muñoz, le beau brun est très apprécié du public. Un accueil chaleureux qui a réchauffé le coeur du bel Espagnol. Il a d'ailleurs confié se sentir aujourd'hui plus français qu'espagnol et souhaite donc obtenir la nationalité française. Cela a donné des idées à Stan Gusman qui lui a fait passer un test pour voir s'il méritait de l'obtenir. Un mélange de questions et de défis. Et l'un d'eux a dû faire très plaisir à ses admiratrices.

Selon le chroniqueur, le Français est "impudique et rebelle". Il a donc demandé à Agustin Galiana s'il était capable de dévoiler "le tatouage de rebelle" qu'il avait en bas du dos. Sans réfléchir bien longtemps, la star de Clem a accepté de dévoiler sa petite étoile et a même dévoilé l'histoire de son oeuvre corporelle. "L'histoire est très drôle. C'est ma belle-soeur qui est esthéticienne et qui un jour me dit : 'Écoute, j'ai fait un stage pour faire des tatouages permanents, ça part en deux ans.' Je l'ai fait en 2006", a-t-il expliqué. On peut donc dire qu'il l'a vraiment dans la peau, ce tattoo.

Lors d'une interview pour Purepeople, Agustin Galiana s'était confié sur sa volonté d'obtenir la nationalité française. "La nationalité, je vais la demander parce que je veux pouvoir voter. Je paie mes impôts en France, ma vie, elle est ici. Je veux avoir la main sur ça, je veux pouvoir mettre mon petit grain de sel, décider. Déjà, en Espagne, je n'ai pas décidé qu'on aurait un roi, on me l'a imposé !", nous expliquait-il. Il n'oublie pas pour autant son pays d'origine et nous a confié y retourner plusieurs fois par an, "mais pas plus de trois ou quatre jours".