Aïssa Maïga : Soirée VIP avec Gary Dourdan et Enora Malagré pour "Marcher sur l'eau"

Parmi ces visiteurs, figuraient la star de la série Ici tout commence, Anaïs Parelló et Enora Malagré. L'auteur Rokhaya Diallo, l'activiste Assa Traoré, les chanteurs Féfé et Gwendal Marimoutou (révélé par l'émission The Voice saison 3, remportée par Kendji Girac) ainsi que l'acteur Gary Dourdan étaient également de la partie.

"Merci au public et à toute la presse française et internationale pour leur soutien au film et pour le cinéma (...) Tous vos retours me font chaud au coeur", écrivait Aïssa Maïga sur Instagram le 18 novembre dernier. L'engagement de l'actrice lui vaut l'admiration de ses paires et de milliers de spectateurs.