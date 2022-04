Al Pacino est en couple avec une jeune femme... de 53 ans de moins que lui !

La légende du cinéma américain Al Pacino, 81 ans, a été vu au restaurant avec Noor Alfallah... Une jeune femme de 53 ans sa cadette ! Agée de 28 ans, cette dernière est originaire d'une famille américano-koweitienne. L'information a été dévoilée par nos confrères de Page Six.

Les deux tourtereaux ont été photographiés lors d'un dîner organisé en l'honneur de l'exposition du peintre Julian Schnabel. L'éternel Tony Montana de Scarface et la jeune femme étaient de sortie du côté du Felix Trattoria à Venice en Californie la samedi soir dernier. Le couple était assorti dans des tenues noires. Monsieur portait une veste blazer alors que madame avait opté pour un perfecto en cuir. Ils ont quitté les lieux en montant dans la même voiture (voir diaporama). Le couple a passé la soirée avec, entre autre, l'acteur Jason Momoa.

Noor Alfallah n'a visiblement aucun problème à fréquenter des hommes beaucoup plus âgés puisqu'elle avait déjà été vue en compagnie de Mick Jagger, 78 ans. Celle qui affirme que "l'âge ne compte pas" a été proche du milliardaire de 60 ans Nicolas Berggruen et a déclaré être une amie de Clint Eastwood, 91 ans. Une source a déclaré à nos confrères de Page Six : "Al Pacino et Noor ont commencé à se voir pendant la pandémie. La plupart du temps elle fréquente des vieux hommes riches, elle était avec Mick Jagger et ensuite Nicolas Berggruen." Elle a ensuite ajouté "qu'elle est avec Al Pacino depuis un moment et que tout va très bien. L'âge ne semble pas poser un problème même s'il est plus vieux que son père. Elle fréquente la jet-set, et elle vient d'une famille riche."

C'est la première fois qu'Al Pacino est vu dans une relation depuis sa séparation avec l'actrice israélienne Meital Dohan en 2020. Suite à leur rupture, la comédienne avait fait parler d'elle dans une interview assassine accordée au magazine israélien Laisha. "C'est dur d'être avec un homme aussi vieux, même Al Pacino" avait déclaré Meital. Heureusement pour l'acteur, sa nouvelle conquête aime les hommes très vieux, et très riches !