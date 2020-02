Al Pacino célibataire : Trop vieux, trop radin... Son ex Meital Dohan se confie

Le président Emmanuel Macron (42 ans) et son épouse Brigitte Macron (66 ans), Didier Barbelivien (51 ans) et sa compagne Laure (22 ans), Emmanuelle Seigner (53 ans) et Roman Polanski (86 ans) ou encore Marc Lavoine (57 ans) et Line Papin (24 ans)... Pour de nombreux couples, la différence d'âge n'est pas un obstacle ! Elle aura eu raison de celui que formaient Al Pacino, 79 ans, et Meital Dohan, 43 ans. Pour ne rien arranger, la ravissante actrice israélienne révèle que son ex est du genre radin...

En septembre 2018, la Page Six du New York Post dévoilait l'identité de la nouvelle compagne d'Al Pacino. Le héros du film The Irishman et Meital Dohan avaient éveillé des soupçons de rupture après que l'acteur avait assisté aux BAFTAs et aux Oscars sans elle. Meital est passée aux aveux dans une interview accordée sans modération au magazine israélien Laisha.

"C'est dur d'être avec un homme aussi vieux, même Al Pacino, confie Meital Dohan. La différence d'âge est difficile, oui. J'ai essayé de le nier, mais c'est une personne âgée, pour être honnête. Ainsi, même avec tout mon amour, ça n'a pas duré."