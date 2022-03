Alain Chamfort annonce une mauvaise nouvelle : "C'est avec un grand regret..."

Un coup dur, alors que la crise sanitaire et les restrictions s'allègent de plus en plus. Comme tous les artistes, le chanteur devait attendre avec impatience de retrouver son public au complet sur les routes... Il va falloir patienter un peu plus encore !

Son nouvel album, Symphonique Dandy, était sorti en décembre, reprenant ses plus grands tubes en versions symphoniques. Avec de toutes nouvelles orchestrations, plus de musiciens mais toujours la même beauté dans les paroles, le concert s'annonçait inoubliable... Mais il va falloir prendre son mal en patience encore un peu. Heureusement, la tournée d'Alain Chamfort ne fait que commencer.

En effet, le chanteur de Manureva ou du Temps qui Court est attendu à Bressuire, Rennes, Vannes ou encore Mâcon dans les mois prochains s'il se remet correctement de ce virus. Très discret sur son état de santé, il n'avait, par exemple, pas évoqué publiquement la maladie des os dont il avait souffert il y a quelques années. Attendant d'être entièrement remis, il avait ensuite expliqué que "certains exploitent leur maladie pour accroître leur notoriété, et cela me met un peu mal à l'aise. Ce n'est pas ce que je souhaite. La guérison a été rapide pour moi et aujourd'hui, je vais très bien !"

On souhaite en tout cas au chanteur de se remettre vite. Il pourra pour cela s'appuyer sur sa grande famille : père de trois enfants avec sa première épouse (Clémentine, 44 ans, Gary et Lucas, 41 ans), il a ensuite accueilli en 1997 une fille, Tess, avec une mannequin rencontrée quelques années plus tôt. Enfin, avec sa femme actuelle, Nathalie, il a un fils de 12 ans, Lucien. Il est également plusieurs fois grand-père.