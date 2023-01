Alain Delon et ses enfants : leur carte de voeux au coeur d'un imbroglio, Anouchka Delon sort de ses gonds !

C'est ce que l'on peut appeler régler ses comptes. Sur Instagram, Anouchka Delon, fille du célébrissime acteur Alain, s'est fendue d'une publication pour le moins piquante, si ce n'est un coup de gueule, ce mercredi 4 janvier. L'actrice de 32 ans en effet partagé la carte de voeux de la famille Delon : une photographie datée des années 1990 que l'on doit à Michel Marizy où l'on peut voir Alain Delon entouré de ses trois enfants, Anouchka Delon donc, mais aussi Anthony Delon et Alain-Fabien Delon. Au dos, il est écrit : "Belle et heureuse année 2023. Alain Delon and Family". Le tout est accompagné d'une signature de l'acteur que l'on surnomme Le Samouraï.

Seulement, c'est la légende de ce post sur le réseau social de la part d'Anouchka Delon qui a davantage surpris les internautes. "Happy 2023. Voici la carte de voeux officielle d'Alain Delon et de sa famille. La seule et unique", a-t-elle d'abord écrit, avant d'incendier des profiteurs. "Certaines 'personnes' (que je citerais plus tard) mal intentionnées et intéressées en font de leur côté depuis deux ans, en profitant de sa bonté, tout cela pour s'inventer une vie qui n'existe pas", a-t-elle poursuivi. Un bon moyen de faire passer un message, sans pour autant rendre son propos clairement explicite.

Rien n'est plus proche du vrai que le faux

Anouchka Delon a ensuite cité deux expressions pour développer ses dires. Dans un premier temps en français, elle a écrit : "Rien n'est plus proche du vrai que le faux". Une phrase célèbre que l'on attribue à l'éminent scientifique Albert Einstein. Ensuite en anglais, l'actrice déclare : "Chickens have come home to roost", que l'on peut traduire par "les poulets sont rentrés à la maison pour se nicher". Une expression dans la langue de Shakespeare qui signifie de dire que les choses négatives ou mauvaises faites par une personne dans le passé vont revenir le hanter. Le ton est donné.

Anouchka Delon conclut son post en écrivant: "Suite au prochain épisode..." Si l'on ignore encore les détails complets de cette affaire, nul doute que la vérité devrait éclater aux yeux de tous dans les prochaines semaines.