Alain Delon en plein fou rire : Son fils Anthony partage une tendre vidéo de l'acteur, les internautes touchés

Depuis ses ennuis de santé et l'AVC qui l'avait affaibli à l'été 2019, Alain Delon se fait discret, préférant vivre une retraite bien méritée à l'ombre des médias. A 87 ans, l'acteur légendaire en profite cependant pour réfléchir aux sujets importants pour lui : la guerre en Ukraine, sur laquelle il s'était positionné il y a quelques mois... mais aussi sa vie privée, lui qui a souvent été obligé de la mettre de côté pour le cinéma.

D'ailleurs, c'est son fils aîné Anthony Delon (58 ans), né de son mariage avec Nathalie, qu'il a retrouvé au moment des fêtes il y a quelques jours. Et tous les deux ont pu montrer aux internautes une complicité très rare : filmant son père, l'acteur lui demande de le regarder, puis ce qu'il voit. Si, dans les premiers instants, Alain Delon semble se demander ce que raconte son fils, il a ensuite fait une réponse qui a fait mourir de rire son fils.

"Qu'est ce que tu vois ?", répète Anthony Delon, avant que son célèbre papa ne lui réponde : "Je vois un Delon". "C'est tout ?", continue le père d'Alyson (36 ans), Loup (26 ans) et Liv (21 ans), avant qu'il ne réponde : "C'est beaucoup déjà !". Un court échange qui se termine dans un fou rire, pour le plus grand bonheur du fils de l'acteur, comme il l'a expliqué en légende : "Ca m'a toujours plu de te voir rire. Quant à cette logique implacable... elle t'appartient, c'est du Delon, pas de doute", a-t-il écrit avec tendresse et humour. Et les internautes ont beaucoup apprécié !