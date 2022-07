Anthony Delon bientôt solo à la maison ? Ses grandes filles sur le départ, il se confie

"Je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi ma vie d'homme" : ces mots, ce sont ceux prononcés par Anthony Delon dans l'interview qu'il a accordée à Gala, en kiosques ce jeudi 28 juillet. Depuis la publication d'Entre chien et loup, son ouvrage sur le clan Delon publié en mars dernier aux éditions Le Cherche Midi, l'acteur de 57 ans semble apaisé. Notamment en ce qui concerne son rôle de père : "Être un homme pour moi, un mensch, c'est s'occuper de sa famille. Un homme ne divise pas, vous savez. Au contraire, il unit. Mais je sais qui je suis aujourd'hui. J'ai réussi ma vie de père et peut-être de père-mère d'ailleurs."

Ses enfants sont aujourd'hui l'une de ses plus grandes fiertés : Alyson, 35 ans, Loup, 26 ans et Liv, 21 ans. Si l'aînée a déjà pris son envol, il vit depuis sept ans avec les deux dernières : "Leur mère a fait du bon travail bien sûr, puis j'ai pris la suite. [...] Elles sont toujours à la maison. J'ai même appris à cuisiner pour elles, vous imaginez ?" Mais le temps des réunions quotidiennes en famille sera bientôt révolu : "Loup va peut-être prendre son envol l'année prochaine. Et Liv part en stage six mois au Québec."