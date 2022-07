Diaporama : Anthony Delon bientôt solo à la maison ? Ses grandes filles sur le départ, il se confie

1 / 19 Anthony Delon bientôt solo à la maison ? Ses grandes filles sur le départ, il se confie

2 / 19 Exclusif - Anthony Delon - Avant-première du film "Entre les vagues" au cinéma MK2 Quai de Seine à Paris. © Christophe Aubert via Bestimage





3 / 19 Exclusif - Anthony Delon représentait son père lors de la projection du film "Monsieur Klein" du réalisateur J. Losey lors du 50ème Festival La Rochelle Cinéma à La Coursive à La Rochelle le 3 juillet 2022. Pour sa 50ème édition du 1er juillet au 10 juillet,le Festival La Rochelle Cinéma va célébrer Alain Delon, " un acteur mythique à la beauté surnaturelle " qui incarne un âge d'or du cinéma français et italien des années 1960 aux années 1980. Vingt et un de ses films seront projetés dans de belles copies restaurées. Parmi eux, de nombreux chefs- d'oeuvre comme Plein Soleil (1960), Rocco et ses frères (1960), L'Éclipse (1962), Le Guépard (1963), Le Samouraï (1967), La Piscine (1969), Le Cercle rouge (1970), Monsieur Klein (1976) ou Notre histoire (1984). Au programme également : une table ronde avec des spécialistes de Delon, une exposition de photos ainsi qu'une leçon de musique en hommage à Ennio Morricone autour du Clan des Siciliens (1969). Alain Delon a fait parvenir un message audio et écrit au Festival de La Rochelle. © Jean-Marc Lhomer/Bestimage





4 / 19 Exclusif - Anthony Delon représentait son père lors de la projection du film "Monsieur Klein" du réalisateur J. Losey lors du 50ème Festival La Rochelle Cinéma à La Coursive à La Rochelle le 3 juillet 2022. Pour sa 50ème édition du 1er juillet au 10 juillet,le Festival La Rochelle Cinéma va célébrer Alain Delon, " un acteur mythique à la beauté surnaturelle " qui incarne un âge d'or du cinéma français et italien des années 1960 aux années 1980. Vingt et un de ses films seront projetés dans de belles copies restaurées. Parmi eux, de nombreux chefs- d'oeuvre comme Plein Soleil (1960), Rocco et ses frères (1960), L'Éclipse (1962), Le Guépard (1963), Le Samouraï (1967), La Piscine (1969), Le Cercle rouge (1970), Monsieur Klein (1976) ou Notre histoire (1984). Au programme également : une table ronde avec des spécialistes de Delon, une exposition de photos ainsi qu'une leçon de musique en hommage à Ennio Morricone autour du Clan des Siciliens (1969). Alain Delon a fait parvenir un message audio et écrit au Festival de La Rochelle. © Jean-Marc Lhomer/Bestimage





5 / 19 Exclusif - Anthony Delon - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le2 juillet 2022. © Pierre Perusseau/ Jack Tribeca / Bestimage





6 / 19 Exclusif - Anthony Delon - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le2 juillet 2022. © Pierre Perusseau/ Jack Tribeca / Bestimage





7 / 19 Exclusif - Anthony Delon - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 2 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage





8 / 19 Couverture de "Gala" du jeudi 28 juillet 2022

9 / 19 Anthony Delon - Zadig & Voltaire Show 2022 2023 au Musée des Arts Décoratifs à Paris le 17 juin 2022 © Veeren Ramsamy / Bestimage





10 / 19 Anthony Delon (habillé par Berluti) - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Rachid Bellak / Bestimage





11 / 19 Couverture du livre "Entre chien et loup" d'Anthony Delon, publié aux éditions Le Cherche Midi le 10 mars 2022

12 / 19 Exclusif - Anthony Delon dédicace son livre "Entre chien et loup" à la librairie du Publicisdrugstore à Paris le 21 avril 2022. © Coadic Guirec/Bestimage





13 / 19 Exclusif - Anthony Delon - Arrivées de l'enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" qui sera diffusée le 1er mai 2022 au studio Gabriel à Paris, France, le 20 avril 2022. © Christophe Clovis / Bestimage





14 / 19 Anthony Delon - Vernissage de l'exposition Jean Gabin à l'Espace Landowski / Musée des Années 30 à Boulogne-Billancourt le 8 mars 2022. © Coadic Guirev/Bestimage

15 / 19 Alain Delon et son fils Anthony - Obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris le 10 septembre 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage





16 / 19 Anthony Delon (Costume Giorgio Armani, sneaker Church's) - Arrivées des personnalités à l'hôtel Excelsior lors de la 77ème édition du festival international du film de Venise (Mostra) le 2 septembre 2020.





17 / 19 Exclusif - Anthony Delon - Soirée de la 6ème édition du cocktail "A Claudine" au profit de l'association "RoseUp" au restaurant "Mon Paris!" à Paris. Le 14 octobre 2019 © Christophe Clovis / Bestimage Depuis 6 ans, Esther Marion-Meyniel, fondatrice de l'agence Tess'Art Communication récolte des fonds afin d'aider à la lutte contre le cancer et pour le mieux-être des malades. En sa mémoire, elle a baptisé son action " A Claudine " en hommage à sa mère, décédée quand elle avait 20 ans. Pour cela, cette communicante réunie de nombreuses personnalités et s'entoure de personnes qui se battent pour la même cause afin de faire de cet événement du coeur un rendez-vous annuel fort qui puisse, chaque année, en clôture du mois Octobre Rose, apporter une aide significative à une association. C'est le restaurant MonParis!, qui recevait la nouvelle édition Octobre Rose avec les partenaires, René Furterer, Les bougies de Charroux, July Of St Barth, Valmont.. Cette année les profits sont reversés à l'association RoseUp l'association permet aux femmes confrontées à un cancer de poursuivre leur vie de femme, d'épouse, de mère et de professionnelle pendant et après les traitements mais aussi de se sentir moins seule face à la maladie en leur permettant d'appartenir à une communauté. Fabienne Carat, marraine de la soirée





18 / 19 Exclusif - Anthony Delon - People dans la tente VIP - Longines Paris Eiffel Jumping au Champ de Mars à Paris, le , le 7 juillet 2019. © Veeren Ramsamy/Bestimage