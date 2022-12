Alain Delon déconne avec Anouchka : sa fille dévoile leur dernier délire, à quelques jours de Noël

Alain Delon a célébré ses 87 ans en novembre dernier. Fier papa de trois enfants, si ses relations avec ses garçons Anthony et Alain-Fabien Delon sont parfois conflictuelles, celle avec sa fille Anouchka, elle, est très solide. Leur complicité saute souvent aux yeux comme lorsqu'ils ont arpenté ensemble le tapis rouge de Cannes en 2019. Née de la relation de l'illustre acteur et de Rosalie Van Breemen, mannequin néerlandais qu'il avait rencontré sur le tournage du vidéo-clip de sa chanson Comme au cinéma, Anouchka est un soutien précieux pour son père. Et ces deux-là manquent rarement une occasion de partager un moment d'amusement.

Sur Instagram, ce 22 décembre, alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, la soeur d'Alain-Fabien Delon a publié un cliché où Alain Delon déconne à ses côtés. Caché derrière des lunettes de soleil Wayfarer de Rayban, l'acteur se la joue rock et mystérieux avec sa fille le temps d'un selfie en noir et blanc. "22.12.22 - Partner in crime since 1990", écrit Anouchka Delon en légende. À 32 ans, la jeune femme, incroyable sosie de sa maman, a construit sa propre famille en devenant maman d'un petit Lino, 2 ans, fruit de ses amours avec son amoureux Julien Dereims.

Anthony Delon touché par le duo père-fille

Ce n'est pas rare pour la fille de la star du Samouraï de publier quelques clichés iconiques de son papa. Pour son anniversaire, elle avait notamment publié un magnifique cliché d'Alain Delon dont le sourire et le regard transpercent le coeur. Une publication que son grand frère Anthony n'avait pas tardé à commenter en écrivant : "Ah la douceur de cette photo ! Génial."