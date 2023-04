Alain Delon, son jardin secret bientôt exposé aux yeux de tous, sa fille Anouchka "infiniment heureuse"

Il n'est pas qu'un homme de cinéma. Légende du septième art, Alain Delon est un véritable touche-à-tout, et il entretient une sensibilité particulièrement pour les oeuvres d'art, la peinture et le dessin. Pas en tant qu'exécutant, mais en tant que collectionneur. Aujourd'hui, le comédien décide de ne plus laisser toute cette beauté graviter chez lui seulement.

Une conférence de presse a été organisée ce matin dans les locaux du commissaire-priseur Bonhams Cornette Saint Cyr, qui annonce une exposition itinérante afin de divulguer au plus grand nombre toutes les oeuvres de sa réserve personnelle, ce jardin secret aux milles couleurs qu'il cultive depuis plus de soixante ans.

"J'ai acheté mon premier dessin, en 1964 exactement, à Londres, rappelle Alain Delon dans un communiqué officiel. Au fil des années, j'ai acquis des dessins, des tableaux et des sculptures qui ont su m'émouvoir, me parler et même parfois me consoler. Ces oeuvres m'ont accompagné pendant de nombreuses années et ont fait partie de ma vie." Aujourd'hui, l'acteur de 87 ans dévoile ces chefs-d'oeuvre au monde entier, aux Etats-Unis, en Asie et en Europe. La tournée de l'exposition Alain Delon, 60 ans de passion débutera à New York du 5 au 9 mai, puis se poursuivra à Hong Kong du 24 au 27 mai et enfin à Genève du 1er au 3 juin. Certaines pièces seront finalement vendues aux enchères aux salons de l'avenue Hoche, de Bonhams Cornette Saint Cyr, le jeudi 22 juin 2023.

Ces oeuvres merveilleuses ont bercé mon enfance

Riche en oeuvres sculptées et avec un beau corpus de dessins issus de la Renaissance italienne et de rares feuilles des grands maîtres français du XIX e siècle, la collection d'Alain Delon est composée d'oeuvres signées des plus grands noms de l'Histoire de l'Art, tels que Véronèse, Beccafumi, Corot, Delacroix, Millet, Dufy, ou Gleizes. "Ces oeuvres merveilleuses ont bercé mon enfance, se souvient sa fille Anouchka Delon. Aujourd'hui, je suis infiniment heureuse que le monde les découvre, après toutes ces années passées dans l'intimité de la collection de mon père. Je sais qu'elles ont été pour lui de fidèles compagnons, qu'elles lui ont procuré des joies immenses. Aujourd'hui, et c'est le destin de toute oeuvre d'art, elles vont partir vers de nouveaux horizons, rejoindre d'autres collections. Je souhaite de tout coeur qu'elles soient regardées avec autant d'amour qu'elles l'ont été ces soixante dernières années."