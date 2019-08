Alain-Fabien Delon : Le sourire retrouvé avec Capucine Anav après la frayeur

Place à la légèreté. Rassuré sur l'état de santé de son père Alain Delon, le jeune comédien Alain-Fabien Delon roucoule auprès de sa belle, Capucine Anav. Le couple vient de fêter ses 2 ans et demi de relation et l'ancienne vedette de télé-réalité a partagé une photo sur Instagram.

Ce mardi 13 août 2019, Capucine Anav a dévoilé à ses 1,3 million d'abonnés une photo d'elle enlacée par son amoureux, Alain-Fabien Delon. "UNIS. @alainfabiendelon #2ansetdemi", a sobrement commenté la jeune femme de 28 ans en légende. Puis, dans sa story, elle a dévoilé d'autres photos et vidéos de son chéri de 25 ans et elle, au bord de la mer, au Bassin d'Arcachon. Les tourtereaux ont notamment fait une sortie en bateau, sous le soleil. "Regardez mon pilote comme il est beau", a commenté Capu pour ses followers, filmant Alain-Fabien à la barre.

Cette escapade en Gironde doit faire le plus grand bien au jeune comédien, lequel a eu peur pour son père. En effet, le monstre sacré du cinéma a été hospitalisé en juin à Paris avant de rejoindre une clinique en Suisse – où vit désormais sa fille adorée et future exécutrice testamentaire Anouchka – pour se reposer et reprendre des forces. L'acteur a subi une opération et passé trois semaines en soins intensifs, lui qui avait été victime d'un accident vasculaire cérébral et d'une hémorragie cérébrale.

Sur Instagram, Alain-Fabien Delon avait posté, le dimanche 11 août, une première photo de son père et ces quelques mots : "Merci pour vos nombreux messages qui me vont droit au coeur. Comme vous pouvez le voir il va de mieux en mieux, et il vous embrasse", écrivait-il alors, rassurant.

Quant à Capucine Anav, on peut la retrouver dans l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là, sur TF1. Un nouveau numéro est diffusé ce mardi soir dès 21h05.

Thomas Montet