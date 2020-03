Alan Merrill est mort du Covid-19 : l'auteur d'"I Love Rock'n'Roll" avait 69 ans

Membre du groupe Arrows, il est connu comme le co-auteur du tube I Love Rock'N'Roll, sorti en 1975 : le 29 mars 2020, le chanteur et musicien américain Alan Merrill est mort des suites du Covid-19, à l'âge de 69 ans. Une disparition annoncée avec émotion par sa fille Laura, 42 ans, sur Facebook.

"Le coronavirus a emporté mon père ce matin. J'ai eu deux minutes pour lui faire mes adieux avant qu'on me somme de partir. Il avait l'air paisible et en le quittant il y avait encore une once d'espoir, a-t-elle détaillé sur le réseau social. Le temps que je franchisse la porte de chez moi, j'ai appris qu'il était parti. Comment est-ce possible ? J'étais à un de ses concerts il y a encore quelques semaines. Je viens de faire son portrait pour son nouvel album. Il a minimisé le 'rhume' qu'il pensait avoir (...). S'il faut en retenir quelque chose, je vous prie de prendre ça au sérieux. Des gens meurent."