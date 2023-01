Albert de Monaco et Alexandre, son fils d'abord caché : le prince "extrêmement choqué" par la révélation

Non, la vie de château et de palais n'est pas toujours faite de strass, de paillettes et de petite cuillère en or dans la bouche. Si les membres de familles royales ou princières ont certains avantages comparés à d'autres, c'est certain, ils ont aussi leur lot de scandales et de révélations croustillantes concernant leur intimité. L'une des plus grosses révélations concerne d'ailleurs le prince Albert de Monaco. Le documentaire Familles royales : secrets et scandales proposé mardi 3 janvier sur W9 avec l'épisode Albert et Charlène de Monaco, un couple dans la tourmente, est revenu sur ce fait marquant de l'histoire monégasque.

En 2005, Paris Match offre sa couverture à une certaine Nicole Coste, mère d'Alexandre, 2 ans, qui affirme que le père de son fils n'est autre que l'héritier du Rocher. S'il avait en coulisses accepté de reconnaître légalement l'enfant, le frère de Caroline et Stéphanie de Monaco ne l'avait pas fait publiquement. Avec une telle révélation dans la presse à l'époque, il n'avait eu d'autres choix que de prendre la parole lors d'un JT de TF1 face à Patrick Poivre d'Arvor à l'époque.

Assis en compagnie du journaliste sur le plateau de la Une, le prince Albert avait pris son courage à deux mains pour évoquer l'affaire. Une situation qui, selon lui, aurait dû rester dans la sphère privée, pour le bien de tous et surtout celui de son fils : "Je voulais protéger l'enfant, ça s'ébruite dans la presse... J'ai été extrêmement choqué par la façon dont cela a été traité et le moment tout à fait inopportun." A l'époque, le prince Rainier, père d'Albert, vient de mourir. Comme il l'avouait toujours dans le JT, Albert était prêt à assumer jusqu'au bout : "J'ai fait face à mes responsabilités. Cet enfant ne manquera de rien mais ça appartient totalement à ma vie privée et je ne vois pas pourquoi c'est sorti de cette façon-là." Promesse tenue.

Des relations apaisées

Si l'on pouvait croire qu'Albert de Monaco et Nicole Coste se déchireraient après un tel événement, il n'en est finalement rien. Malgré l'incompréhension, le prince héritier du Rocher a gardé de bons rapports avec son ex-compagne et a réussi à tisser des liens avec Alexandre. En novembre dernier d'ailleurs, Nicole Coste immortalisait en photo le mari de Charlène de Monaco, posant tout sourire en compagnie de son fils à New York, la paire était même accompagnée de Jazmin Grace, fille issue d'une brève relation du prince avec une Américaine de passage sur la Côte d'Azur en 1991. Tout est rentré dans l'ordre !