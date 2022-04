Albert de Monaco : Sa superbe et luxueuse Porsche Taycan subit une inattendue transformation

Ce n'est pas la première fois que l'artiste Bernard Bezzina collabore avec le palais princier. En effet, on pouvait déjà le voir auprès du prince Albert en 2017 lors de l'inauguration de l'installation Main Divition III Ludus pour une vente aux enchères à Monte-Carlo en faveur du Gala de la Fondation Prince Albert II de Monaco. "Par son action, la Fondation Prince Albert II de Monaco participe à la réalisation des Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, afin de bâtir un monde de paix plus juste et plus équitable pour les Hommes et pour la Planète", précise d'ailleurs le site de l'organisme.

Albert de Monaco (64 ans) doit probablement transmettre à ses jeunes héritiers appelés à lui succéder sur le trône monégasque -, à commencer par le prince Jacques (7 ans) - son engagement en faveur de l'écologie tout comme leur maman.