Albert et Charlene de Monaco : Leurs enfants stars de la carte de voeux 2019

Après celle de Kate Middleton et William, c'est au tour d'Albert et Charlene de Monaco de dévoiler leur carte de voeux 2019. Le 20 décembre sur Instagram, une internaute a partagé une photo du joli courrier reçu du palais princier. L'occasion de découvrir le nouveau portrait choisi par le prince et son épouse pour cette tradition annuelle.

Contrairement aux années précédentes, les Grimaldi n'ont pas choisi une photo de famille : ce sont Jacques et Gabriella de Monaco, 5 ans, qui leur volent la vedette. À l'image, sous le monogramme princier de leurs parents, les adorables jumeaux prennent la pose au pied d'un beau sapin entouré de cadeaux. Si son frère apparaît bien assis, le dos droit, la petite Gabriella affiche quant à elle une posture bien plus détendue dans sa robe rouge. Il faut alors ouvrir la carte pour découvrir un portrait de famille avec Albert et Charlene, celui-là même qu'ils avaient utilisé pour leur carte de voeux de l'an dernier.