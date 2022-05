Alessandra Sublet : Rare photo de ses enfants Charlie et Alphonse, sa "tribu" s'éclate dans le Sud !

Si elle a terminé avec l'animation, Alessandra Sublet ne quitte pas le petit écran pour autant puisqu'on la retrouve désormais à jouer la comédie dans Handigang, aux côtés de Théo Curin. Et si elle a également décidé de lever le pied, c'est que la jurée de Mask Singer entend bien profiter des siens, elle qui a toujours mis sa carrière en priorité sur le reste. Maman de deux enfants, Charlie (9 ans) et Alphonse (7 ans), celle qui a emménagé dans le Sud de la France est bien décidée à passer le maximum de temps à leurs côtés. Et à en croire la photo d'eux postée par Alessandra Sublet en story, ce dimanche 15 mai, ils se plaisent à la nouvelle vie de leur mère, loin de Paris.

Sur ce rare cliché de ses enfants, de dos, Alessandra Sublet, qui n'a pas pour habitude de poster des photos de "(sa) tribu", les a immortalisés dans un champ avec leurs deux chiens. Dans la nature, Charlie et Alphonse, fruits de ses amours passés avec Clément Miserez, semblent passer un agréable moment. Le petit garçon découvre ainsi son petit coin de paradis avec un quad. Un vrai bolide qui sait de qui tenir. Car si sa mère n'a jamais caché son côté aventurière, elle a récemment fait savoir qu'elle prend désormais des cours de pilotage à Cannes-Mandelieu. Alessandra Sublet est en effet bien loin d'avoir abandonné ses enfants, comme certains de ses détracteurs ont pu lui reprocher. "Je vais voir mes enfants une semaine sur deux, comme beaucoup de couples divorcés, a-t-elle ainsi clarifier les colonnes du journal Le Parisien, en juin 2021. [...] Ils ne seront pas malheureux, ni moi." Force est de constater que l'ex-animatrice n'a pas menti.

Je ne voulais pas d'enfants

Maman complice avec ses deux enfants, Alessandra Sublet a reconnu que l'envie de maternité lui est venue sur le tard. "Plus jeune, je ne voulais pas d'enfants, je suis devenue mère sur le tard, a-t-elle ainsi confié à Gala, le 5 mai dernier. Alors ça m'émeut toujours quand mes enfants m'appellent 'maman'." Et dans son petit coin de paradis, celle qui est restée très proche de son ex-mari profite largement des joies de la nature avec Charlie et Alphonse, qui sont aujourd'hui sa priorité.