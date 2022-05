Alessandra Sublet, partie de Paris et heureuse : confidences sur sa nouvelle vie avec ses enfants

On ne la verra plus tellement sur le petit écran... si ce n'est en tant que juge dans l'émission Mask Singer, et dans des fictions ! Alessandra Sublet abandonne définitivement son métier d'animatrice pour se lancer dans celui de comédienne. Ses débuts ont été applaudis, tout récemment, dans le téléfilm Handigang au côté de Théo Curin. Elle espère bien poursuivre l'aventure. Mais sa vie, aujourd'hui, se déroule dans un cadre différent. Loin des plateaux de télévision, et loin de a ville de Paris.

Pour rien au monde je ne changerais ma vie

C'est dans le Sud qu'Alessandra Sublet s'est installée en famille. Si elle a choisi de changer de département, c'est pour la qualité de vie, certes, mais pas seulement. Par amour ? Non. Séparée de Jordan Deguen, elle est célibataire depuis un an et compte bien rester solo quelques temps. "Je me suis installée dans le sud de la France et pour rien au monde je ne changerais ma vie, explique-t-elle dans les pages du magazine Gala aujourd'hui, à l'occasion d'un portrait rédigé par Nikos Aliagas. Le lever de soleil sur l'Estérel est unique et surtout je prends des cours de pilotage à Cannes Mandelieu." En haut de l'affiche, l'actrice de 45 ans s'adonne donc aux joies de l'aviation avec ciel bleu s'il-vous-plaît !

Je réveille mes enfants, je les embrasse, je leur prépare leur petit-déjeuner

L'arrêt de son activité professionnelle ne signifie pas, pour autant, qu'elle s'ennuie. Bien au contraire. Alessandra se lance dans le cinéma, rédige les premières lignes de la suite de son livre J'emmerde Cendrillon ! et produit un film avec son ex mari et père de ses deux enfants, Clément Miserez. C'est, malgré tout, Charlie, 9 ans et Alphonse, 7 ans, qui l'aide à garder la foi au quotidien. Son premier geste, le matin, dès les premiers rayons du soleil ? "Je réveille mes enfants, je les embrasse, je leur prépare leur petit-déjeuner, et je les embrasse encore." Ha, la Dolce Vita...

Retrouvez l'interview intégrale d'Alessandra Sublet dans le magazine Gala, n°1508 du 5 mai 2022.