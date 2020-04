Alessandra Sublet, sa soeur atteinte du Covid-19 : "Elle a eu du mal à respirer"

C'est une période un peu particulière pour tout le monde. Et Alessandra Sublet n'a pas été épargnée par toutes les choses négatives qui découlent de cette pandémie. Dans les colonnes de Télé Magazine, l'animatrice avoue même qu'un membre de sa famille a été touché par le coronavirus. "Ma soeur Romy, sophrologue et en bonne condition physique, a eu le coronavirus, explique-t-elle. Elle a eu du mal à respirer et a mis dix jours à s'en remettre." Si tout est bien qui finit bien, l'inquiétude persiste pour les autres membres de son clan. Sur Instagram, le 10 avril 2020, Alessandra Sublet partageait le souvenir d'une vidéoconférence avec sa grand-mère Jeannine, confinée loin, si loin d'elle.

Elle m'aide beaucoup.

"Elle vit chez elle avec une infirmière qui vient la voir régulièrement, a-t-elle précisé. Elle qui a connu la guerre a beaucoup plus de recul sur les événements. Elle m'aide beaucoup." Mais entre deux appels, Alessandra Sublet a peu de temps pour se laisser aller à de sombres pensées. Depuis son domicile, elle doit s'occuper de la scolarité de ses enfants, en se chargeant entre autres de faire faire les devoirs. Heureusement, elle n'est pas seule pour encadrer Charlie (7 ans) et Alphonse (5 ans) puisqu'elle est enfermée... avec son ancien mari, Clément Miserez.

Une femme amoureuse

C'est pour le bien-être de leur fils et de leur fille que les deux ex ont pris cette décision... et pour éviter les allers-retours entre chez papa et chez maman tout en affrontant le Covid-19. "On a pris la décision en moins de 5 minutes, détaille la présentatrice. On s'entend bien. Cela nous a paru naturel." Mais ce retour aux sources, Alessandra Sublet s'en serait sans doute bien passée. Comme elle l'a dévoilé dernièrement, elle a retrouvé l'amour dans les bras d'un mystérieux homme dont on ne sait rien, si ce n'est qu'il est "un peu plus jeune" qu'elle et très blagueur. Pour les retrouvailles, il faudra attendre encore un peu...