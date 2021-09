Alexandra (Koh-Lanta All Stars 2021) affaiblie à l'écran... à cause de ses règles ! "C'était la galère"

Dans Koh-Lanta, le corps est mis à rude épreuve. Trois repas par jour, c'est fini. Pas de toilettes, pas de lit ni de couverture ou de toit (sauf s'il est construit sur place avec les moyens du bord) non plus. Tant de changements qui forcent l'adaptation. C'est ainsi que des réactions physiologiques inattendues apparaissent. Alexandra fait ainsi état de ses menstruations déréglées à ses plus de 150 000 followers sur Instagram.

Ce mercredi 1er septembre 2021, lors d'une session questions/réponses après la diffusion du deuxième épisode de Koh-Lanta, La Légende – l'édition All Stars pour les 20 ans de l'émission où elle est au casting –, la grande gagnante de la saison des 4 Terres se livre sans tabou. En effet, alors que plusieurs internautes l'interrogent sur la gestion des règles sur l'île, elle s'explique.

Alexandra (Koh-Lanta) : "J'avais mes règles un peu tous les jours"

"Mon aventure, c'était la galère. Je les avais un peu tous les jours parce que j'étais déséquilibrée d'un point de vue hormonal et affaiblie, lance-t-elle. Heureusement, on avait des tampons sur l'île." Avoir ses règles chaque jour n'est pas habituel, et Alexandra pense savoir ce qui a joué : "Je prends la pilule, c'est peut-être lié à ça. Mais je pense aussi que c'est à cause du stress." Si elle semble ailleurs, plus fragile et affaiblie par rapport à certaines de ses camarades qui ont voté contre elle au dernier conseil, en voilà l'explication.

C'est ainsi que l'acolyte de Loïc et Bertrand-Kamal, mort en septembre 2020 des suites d'un cancer du pancréas, dans son premier Koh-Lanta s'est retrouvé dans un sale état durant cette aventure All Stars. "J'ai souvent mal au ventre quand j'ai mes règles. J'ai des crampes, des boutons, je suis de très mauvaise humeur", confie-t-elle. Habituellement, elle a ses petites astuces pour parer le mal-être. "Je conseille de prendre un bon bain chaud pour détendre les muscles et de faire des exercices de yoga. Ça marche bien sur moi", confie-t-elle. Mais dans Koh-Lanta, pas de bain possible, sauf en confort... Toutefois, peut-être a-t-elle réussi à faire le chien tête en bas ou la posture de la montagne sur le sable fin de la Polynésie française !