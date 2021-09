Alexandra (Koh-Lanta) en couple et polygame ? Son "union libre" expliquée !

En décembre 2020, Alexandra est ressortie grande gagnante de Koh-Lanta, Les 4 Terres, la saison marquée par le décès post-tournage de Bertrand-Kamal, qui souffrait d'un cancer du pancréas. Moins d'un an plus tard, l'aventurière est déjà de retour dans Koh-Lanta, La Légende. Cette édition All Stars célèbre les vingt ans du jeu de survie de TF1 et réunit "la crème de la crème", comme annoncé par la production et Denis Brogniart lui-même ! La concurrence est rude pour Alexandra, heureusement elle peut compter sur le soutien sans faille de son compagnon Hugo.

Déjà plusieurs années que le couple file le parfait amour. Et à l'époque de sa première participation à Koh-Lanta, la jolie brune, maman de deux adorable petites filles prénommées Lana et Fafali, avait été questionnée sur cette relation. "Certains se demandent pourquoi en statut de couple je suis en 'union libre'. C'est juste parce que je ne suis pas mariée ni pacsée, avait-elle expliqué en story sur Instagram en octobre 2020. J'attends toujours la demande en mariage." Aussi, face aux interrogations de certains, Alexandra avait mis les choses au clair : "Ce n'est pas pour autant que je suis polygame ou libertine." Une mise au point mettant fin aux fantasmes les plus fous de ses followers.

Depuis ces déclarations, le temps est passé... et aux dernières nouvelles Alexandra et Hugo ne semblent pas décidés à s'unir. En décembre 2020, pour Purepeople.com, elle expliquait qu'elle n'avait "pas de mariage à annoncer pour l'instant". "Après quand j'avais dit attendre la demande de mon compagnon, cela ne voulait pas non plus dire que je courrais après. S'il n'y a pas de demande, ce n'est pas grave. Ce n'est pas mon objectif de vie en ce moment. Un mariage, c'est vraiment un projet. Et là, ce n'est pas d'actualité pour moi", avait-elle indiqué. En bref, rien ne presse pour les amoureux !

Dans Koh-Lanta, elle se retrouve loin de sa petite famille. Toutefois, elle retrouve deux anciens camarades. Loïc, son grand acolyte de l'équipe des verts de l'Est dans les 4 Terres, et Alix, qui représentait les bleus du Sud dans la même saison.