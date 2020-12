Alexandra (Koh-Lanta) en lingerie rouge, confiance en soi à son maximum

Quand on pense à Noël, on pense assez logiquement à des habits d'hiver, au froid et à la neige... Mais c'est dans une toute autre atmosphère qu'Alexandra a souhaité plonger les 174 000 abonnés de sa page Instagram.

Le 24 décembre 2020, la grande gagnante de la dernière édition de Koh-Lanta, Les 4 Terres, s'est proposée très peu vêtue, posant avec des chevaux. Cette photo en lingerie rouge avait un but : montrer qu'elle a aujourd'hui totalement confiance en elle.

Cette image pour le moins surprenante de celle qui se surnomme "Wonderwoman", est accompagnée d'un long texte. "Cher Père Noël, cette année j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai repoussé mes limites au delà de ce que je croyais possible pour réaliser mon rêve. J'ai ouvert les yeux sur les choses importantes de la vie : prendre confiance en moi, m'écouter, vaincre mes complexes en assumant ma féminité, mes 'imperfections' et ma personnalité. Acceptons nous comme nous sommes, introvertis ou non avec nos valeurs. Je suis et continuerai à être tout au long de ma vie, entière, indépendante et libre, croyant en toi, Père Noël et en l'humanité..., écrit Alexandra dans un premier temps. Cette année a été éprouvante physiquement et psychologiquement pour nous tous, j'espère que tu nous apportera bonheur, joie, espérance, courage, partage, rêve, amour au pied du sapin. Merci Père Noël." L'ex-aventurière, maman de deux enfants, a conclu sa publication en souhaitant de bonnes fêtes à ses milliers d'abonnés.