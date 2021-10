Alexandra (Koh-Lanta) traitée de "sorcière molle fatiguée" : elle réplique cash face aux critiques !

Dans Koh-Lanta, La Légende, l'élimination de Namadia n'est toujours pas passée. L'aventurier a été viré lors du premier conseil de la tribu réunifiée. C'est Alix qui était visée par les votes, mais elle a bénéficié de l'amulette d'immunité de Clémence. Alexandra, sa fidèle alliée, l'a suivie et elles ont toutes les trois choisi de faire partir Namadia. Tant sur le camp qu'auprès des téléspectateurs, ce départ fait jaser. Mercredi 27 octobre 2021, au lendemain de la diffusion de l'épisode, Alexandra s'explique.

La grande gagnante de Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020 se saisit de son compte Instagram. Et c'est en story qu'elle partage son ressenti face au lynchage. "Quand tu ne suis pas le groupe pour te défendre, tu es la méchante forcément. Je ne pleure pas, ça ne veut pas dire que je ne suis pas affectée. Et je ne critique pas les autres, je ne mérite pas ça", lance-t-elle, agacée par les attaques dont elle est la cible. Rappelons que lors du conseil, Namadia avait été surpris de voir qu'Alexandra avait voté contre lui, surtout que de son côté lui la protégeait... et avait refusé de l'éliminer à la place d'Alix. Jade avait fustigé le comportement de sa camarade et fondu en larmes, décidée à abandonner le jeu.

Et Alexandra de poursuivre : "Moi aussi j'ai un grand coeur, même si je ne le dis pas. C'est dur de voir les critiques. Je suis tout sauf une sorcière molle fatiguée... Mon coeur voulait protéger Alix, ça ne va pas plus loin que ça ! Et ce n'est pas parce que j'ai des grands yeux que je suis une sorcière !" Une mise au point nécessaire face à ceux qui la taclent encore une fois sur son physique.

Lors de sa première aventure aux Fidji, elle avait déjà subi de telles critiques, notamment sur ses pieds. "Je subis beaucoup de critiques sur mon physique ou sur ma voix. Quand je vois que tout ce qu'on retient, ce sont mes pieds dégueulasses sur les poteaux après 45 jours d'aventure, ça me dégoûte. En allant sur Koh-Lanta, je n'ai pas mis en avant l'esthétique. J'en ai ras le bol des critiques", avait-elle déploré auprès de nos confrères de Télé Star. Un an plus tard, rien n'a visiblement changé pour elle...