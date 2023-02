Alexandra Lamy et Mika réunis : duo inattendu et complice pour un grand projet commun

C'est un exercice dans lequel on ne l'attendait pas : à 38 ans, Mika s'est lancé un nouveau défi en ce début d'année, celui de réaliser la B.O. d'un film attendu, Zodi et Téhu, frères du désert. Très investi, l'ex-coach de The Voice a travaillé avec un orchestre symphonique de plus de 70 musiciens, selon Paris Match, pour réussir ce pari grandiose (75 minutes de musique et une chanson envoûtante, Feels Like Fire) qui lui a été confié. Il faut dire qu'un film dans le désert comme celui-ci mérite une musique de qualité !

Et si le long-métrage, huitième réalisation d'Eric Barbier, est une réussite, c'est grâce à son implication mais également grâce au jeu de l'expérimentée Alexandra Lamy, qui incarne Julia, une vétérinaire plus vraie que nature prête à aider Zodi, interprété par le jeune Yassir, adorable pour son premier rôle, dans sa course pour sauver son dromadaire.

Un vrai film de cinéma

Tous les deux se sont d'ailleurs retrouvés devant l'objectif de Paris Match pour une petite photo souvenir, un moment de joie qui a dû leur rappeler leurs retrouvailles il y a quelques jours pour l'avant-première du film à Paris. Vêtu d'un blouson marron et d'un jean beige, le chanteur avait posé avec l'actrice, rayonnante en jean, et avec le petit garçon, rayonnant de se retrouver entre les deux stars.

Et est particulièrement fière d'avoir été choisie pour ce film très familial. "C'est un vrai film pour grand écran, avec des images magnifiques de superbes paysages", avait-elle décrit pour le journal local Midi-Libre, expliquant qu'elle s'était beaucoup entraînée avant de tourner avec des animaux aussi exigeants que les dromadaires.