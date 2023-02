Vianney pas le "préféré de sa belle-fille" ? Rares confidences hilarantes sur la fillette en direct

Surtout, ne pas être susceptible ! Invité ce mardi soir de l'émission C à Vous sur France 5, le chanteur Vianney a retrouvé son collègue Mika autour de la table, avec qui il a présenté leur nouvelle chanson Keep it simple, mais également un jeune acteur Yassir Drief, prochainement au cinéma dans le film très attendu Zodi et Téhu, frères du désert.

Le jeune garçon, impressionné, semblait ravi de voir Vianney à côté de lui et n'a pu échapper à la question d'Anne-Elisabeth Lemoine sur son coach préféré de The Voice. En effet, les deux chanteurs sont passés sur les sièges rouges du show de TF1, mais ne s'y sont pas croisés (Mika est resté de la saison 3 à la saison 8, alors que Vianney a tourné les saisons 10, 11 et 12).

Et le petit acteur, gêné, a fini par répondre Mika, ajoutant que Vianney était "le deuxième". Une confidence qui n'a pas fâché l'ami de Gims, bien au contraire : celui-ci, très philosophe, a même raconté une anecdote sur sa belle-fille qui lui a déjà fait une telle confidence. "Ça me rappelle qu'une fois ma belle-fille m'a dit que j'étais dans ses chanteurs préférés", s'est-il souvenu, sourire aux lèvres. Ajoutant même une imitation de la petite fille : "Il y a Kendji, Maître Gims...et toi." "Je suis le troisième chanteur préféré de ma belle-fille, et donc le deuxième coach préféré de Yassir, donc je suis très content", a-t-il finalement conclu, peu fâché contre le petit garçon.

"Etre avec ma famille"

Une belle-fille qu'il n'évoque que très rarement... Née d'un premier mariage de sa femme, la violoncelliste Catherine Robert, avec qui il est en couple depuis 2016, la jeune fille est très protégée de toute médiatisation. On ne connaît en effet pas son nom, ni son âge exact (elle a une dizaine d'années), mais simplement tout l'amour que le chanteur lui porte, lui qui n'a jamais caché qu'il la considérait comme sa propre fille. C'est elle, d'ailleurs, qui lui avait inspiré le titre Beau-Papa, carton de l'année 2020.

Et on imagine que la fillette est la meilleure des grandes soeurs pour Edgar, le fils que le chanteur et sa femme ont accueilli fin 2021. S'il reste discret sur le sujet de sa paternité comme sur le reste de sa vie privée, Vianney n'hésite cependant pas à y faire quelques discrètes références sur ses réseaux sociaux.

Mais c'est pour eux, en tout cas, qu'il a décidé de faire une pause sur scène pendant "quelques années" : interrogé plus sérieusement sur la suite de sa carrière par Anne-Elisabeth Lemoine, il s'est montré très clair. "J'aime bien faire de la musique en studio, faire des rencontres comme ça et être à la maison, j'avoue. Et être avec ma famille", a-t-il confié. Et on le comprend !

Pour ses fans, en tout cas, rendez-vous le 25 février pour la nouvelle saison de The Voice : après Mentissa, on ne doute pas que Vianney va encore trouver de nouveaux talents !