Alexandra Lamy sublime en bikini : une photo refait surface pour ses 50 ans

Il y a des dates qui marquent plus que d'autres. Chez les Lamy, impossible ne pas avoir une pensée tendre à l'une des femmes fortes de la famille : Alexandra Lamy, qui a fêté son 50e anniversaire le jeudi 14 octobre 2021. L'actrice a eu droit à un message sympathique publié par sa soeur cadette Audrey Lamy sur les réseaux sociaux. L'occasion d'exhumer toute une panoplie de photos de sa soeurette adorée.

Photos d'enfance, selfies, de noël et même à la plage, en bikini : Alexandra Lamy irradie de joie de vivre sur ces clichés. "Tout est dit sur ces photos ! T'es la plus chouette, la plus drôle ,la plus tendre, la meilleure des soeurs ! Joyeux anniversaire ma bombe ! Je t'aime fort", a écrit Audrey Lamy en légende de sa publication. "Oh mon chaton ! Je t'aime tellement", a répondu l'actrice de Tout le monde debout.