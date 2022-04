Alexandra Rosenfeld, Camille Kouchner et... Alexandre Benalla : surprenant parterre de VIP au Festival du livre

Cette année, le Festival du Livre de Paris organisé au Grand Palais éphémère a été le lieu de multiples rencontres, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Après avoir été le théâtre d'une complicité soudaine entre Jean-Luc Mélenchon et Edouard Philippe, ce festival a également réuni de nombreuses personnalités aux parcours très différents. Invitée à faire la promotion de son livre Ma méthode bien-être, Alexandra Rosenfeld - qui a évoqué la minçophobie dont elle a été longtemps victime sur le plateau de l'émission On est en direct - a notamment croisé Chris Marques mais aussi Alexandre Benalla.

Trois ans après la sortie de son ouvrage Ce qu'ils ne veulent pas que je dise, publié aux éditions Plon, l'ancien chargé mission de l'Elysée qui a été poursuivi pour "violences en réunion" et "immixtion dans la fonction de policier" puis condamné à trois ans de prison dont un ferme (sanction pouvant être effectuée à domicile, sous bracelet électronique) a été aperçu en train de se procurer un nouvel ouvrage pour sa bibliothèque personnelle : Retour sur la guerre de François Heisbourg.

Non loin de lui, Anne Sinclair a dédicacé ses mémoires Passé Composé. Sur le site de Grasset, elle explique : "Me voici à mon tour piégée dans ce paradoxe : écrire comme tout le monde, en espérant intéresser tout le monde à une vie qui ne serait pas celle de tout le monde. Il faut assumer ses contradictions et ne pas avoir peur de se désavouer. C'est dit... " Grande écrivaine, Amélie Nothomb était présente pour défendre ses ouvrages comme Soif, Anne Goscinny a dévoilé son livre Le Monde de Lucrèce, illustré par Catel, dans lequel elle raconte l'enfance tendre et loufoque de Lucrèce. Durant ce festival, Camille Kouchner est venue avec son livre tant médiatisé, La Familia Grande, où elle accuse son beau-père Olivier Duhamel d'inceste.

Parmi la foule, Jacques Attali a également été aperçu avec un nouveau livre surprenant baptisé Vivement après-demain !. L'ancien conseiller d'état a pu rencontrer Christophe Barbier venu pour l'occasion avec sa femme Pauline.