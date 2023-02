Alexandre Brasseur en couple avec Isabelle : l'acteur sort de sa réserve, rare photo et belle déclaration d'amour

Très vite, ses abonnés leur ont souhaité une bonne Saint-Valentin ou ont fait savoir que la photo était magnifique. De son côté, Isabelle Regourd a publié une image en story sur laquelle on peut lire : "C'est seulement toi, moi et le futur. Be my valentine". Et elle n'a pas manqué de mentionner Alexandre Brasseur, qui a repartagé sa publication.

C'est le 5 avril 2021 qu'Alexandre Brasseur a officialisé son couple avec l'ancienne épouse de Stéphane Hénon (Plus belle la vie). Pour ce faire, il a posé de dos avec sa belle de manière complice. Malgré tout depuis, il préfère ne pas étaler leur relation et avait expliqué pour quelle raison dans son livre autobiographique Additionne, paru le 5 mai 2022 aux éditions Plon. "Il y a quelques années, j'ai évoqué ma vie privée dans les médias. Mes propos ont été ensuite repris, déformés et décontextualisés sur Internet et dans la presse, se souvient-il dans les colonnes du magazine Voici. Cela ne m'a pas aidé et j'ai regretté. Donc dorénavant, je ne livre que quelques bribes de ma vie privée", a-t-il écrit.