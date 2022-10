Alexandre Brasseur en couple avec Isabelle : 1re apparition pour un dernier hommage à Charlotte Valandrey

Le 6 octobre 2022 était une journée particulièrement riche en émotions pour les proches de la regrettée Charlotte Valandrey. Sa fille Tara (22 ans, fruit de son ancienne union avec Arthur Lecaisne) et les autres membres de sa famille ont organisé une cérémonie religieuse en son honneur à 19h30, à l'Église Saint François-Xavier dans le 7e arrondissement de Paris. Un hommage auquel se sont rendus certaines personnalités, dont son ancien collègue de Demain nous appartient Alexandre Brasseur (Alex dans la fiction de TF1). Et il n'était pas seul pour affronter cette douloureuse épreuve.

Le fils du défunt Claude Brasseur a pu compter sur sa chère et tendre Isabelle Regourd pour l'accompagner à la cérémonie. Une première apparition publique qui se fait dans de tristes circonstances donc. En effet, depuis l'officialisation de son idylle avec l'ancienne épouse de Stéphane Henon (de Plus belle la vie), il ne s'est dévoilé qu'une seule fois avec sa belle, sur Instagram, pour faire part de son bonheur.

C'est côte à côte qu'Alexandre Brasseur et sa douce Isabelle ont fait leur entrée dans l'Eglise, où se trouvaient plusieurs portraits de Charlotte Valandrey. Et ils n'étaient bien évidemment pas les seuls à avoir fait le déplacement. La famille de la défunte actrice a pu compter sur la présence d'autres personnalités de Demain nous appartient : Ariane Séguillon (qui joue Christelle Moreno), Bernard Menez (Philippe Lazzari) et Dominique Guillo (réalisateur). Son grand ami Dominique Besnehard, Smaïn et Jean-Luc Romero ont également répondu présents. Tout comme Rachida Dati et la Première Dame Brigitte Macron.

Pour rappel, Charlotte Valandrey est morte le le 13 juillet 2022, à l'âge de 53 ans, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Après avoir été diagnostiquée séropositive à l'âge de 17 ans, l'ancienne actrice de Demain nous appartient ou des Cordier, juge et flic, - dont les obsèques se sont déroulées en toute intimité le 19 juillet - a pris un traitement qui a fragilisé son coeur. Après une nouvelle greffe et un troisième coeur, elle n'a pas survécu.