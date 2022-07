Obsèques de Charlotte Valandrey : les tendres mots de sa fille Tara, Dominique Besnehard bouleversé

Le producteur et acteur a partagé un cliché du "dernier programme de Charlotte" : "J'ai du mal à accepter son départ. Cérémonie musicale et religieuse très digne composée de beaucoup d'amis de sa région mais, je le constate, peu de gens du spectacle" a-t-il déploré. Maud Baecker, avec qui Charlotte Valandrey avait joué dans Demain nous appartient, a elle aussi partagé sa peine comme elle l'a prouvé dans une story Instagram (voir diaporama).

Les discours de ses proches ont bouleversé l'assemblée : "Nous nous souviendrons des jours heureux de notre enfance au Val-André, chez nos grands-parents. Nous prenons aujourd'hui conscience que cette époque était l'une des plus insouciantes et des plus heureuses", a déclaré sa soeur Aude. Son père Jean-Pierre a quant à lui fait part de la fierté qu'il avait pour sa fille tout au long de sa vie, après une intervention bouleversante de Tara : "C'est la personne la plus forte que je connaissais, avec la plus grande rage de vivre. Sa liberté lui a enfin été rendue, son combat est enfin fini." Celui de son entourage, faire perdurer sa mémoire, ne fait que commencer.