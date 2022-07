Mort de Charlotte Valandrey : la série Demain nous appartient lui rend un hommage émouvant

Décédée le 13 juillet 2022 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, Charlotte Valandrey a reçu de nombreux hommages suite à sa mort. Le 14 juillet 2022, la production de la série Demain nous appartient - dans lequel l'actrice avait interprété la juge Laurence Noiret de 2017 à 2020 - a rendu hommage à l'actrice en diffusant un écran noir avant le début de l'épisode : "En hommage à Charlotte Valandrey" pouvait-on lire (voir diaporama).

Plusieurs acteurs de la série ont également partagé leur émotion sur les réseaux sociaux suite à cette terrible nouvelle. "Partie trop tôt, beaucoup trop tôt, quelle vie tu auras eu, si forte tu as été, si généreuse avec la vie, jusqu'au bout on y croyait..." a commenté Juliette Tresanini, "Merci à toi ma maman de fiction... Merci pour tout ce que tu m'as appris, merci pour ta gentillesse, ta bienveillance et ton amour. À jamais dans nos coeur, on ne t'oubliera pas", a écrit Théo Cosset, "Repose en paix" a déclaré Ariane Séguillon alors que l'actrice Linda Hardy qui a publié un cliché avec Charlotte en écrivant : "Repose en paix belle Charlotte".

D'autres personnalités de la télévision ont également fait part de leur tristesse notamment Jean-Luc Reichmann qui a écrit sur Twitter : "Je viens d'apprendre avec énormément de peine la disparition de Charlotte Valandrey Discrète, professionnelle, tellement humble et humaine. Toutes les équipes de Léo Matteï se joignent à moi pour accompagner sa famille dans ces moments si difficiles.".

De son côté, Patrick Sébastien a indiqué : "À mon amie Charlotte. En mémoire de nos beaux et tendres souvenirs. Repose en paix.". Le monde politique est aussi en deuil puisque Rachida Dati a également fait part de son émotion sur les réseaux sociaux : "Hommage à Charlotte Valandrey, femme dont le courage et le combat face à la maladie ont contribué à redonner de l'espoir à de nombreux malades. Pensées à sa fille et à ses proches."