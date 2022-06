Charlotte Valandrey greffée du coeur : qui sont ses 3 piliers à l'hôpital ?

Les nouvelles sont rassurantes ! Charlotte Valandrey se remet peu à peu de sa seconde greffe de coeur. La comédienne a subi une lourde opération de dix heures le 14 juin dernier. Ce sont nos confrères de Closer qui révèlent que l'ex vedette de Les Cordier, juge et flic peut compter sur ses proches pour la soutenir dans son rétablissement.

Depuis fin mai, Charlotte Valandrey était dans l'attente d'un nouveau greffon. L'opération ayant été longue mais réussie, l'actrice vit actuellement une période de convalescence qui la tient écartée des réseaux sociaux et de toute vie publique. Closer affirme que dans cette étape compliquée, sa famille et ses amis se tiennent à son chevet. Le magazine annonce que son père Jean-Pierre et sa fille de 22 ans, Tara veillent à son bon rétablissement. Son vieil ami et agent Dominique Besnehard se montre également très présent pour l'actrice et vient lui rendre visite chaque jour. C'est notamment ce dernier qui avait joué un rôle primordial dans le retour de la comédienne au cinéma peu après la parution de son livre L'amour dans le sang en 2005 où elle révélait être atteinte du SIDA.

Charlotte Valandrey a une santé très précaire depuis son adolescence, période où elle a découvert être séropositive. Une maladie combinée à des lourds problèmes de coeur qui ont engendré déjà deux greffes. L'actrice de 53 ans doit vivre avec un traitement médicamenteux imposant et contraignant. En mars dernier, elle évoquait pour Gala son quotidien avec la maladie, confiant ses difficultés. "Jusqu'à présent, ça ne me gênait pas. Je les avalais tous d'un coup. Depuis quelque temps, je ne le supporte plus. C'est comme un rejet. Ça ne passe plus. Je dois les avaler en six fois, et encore avec difficulté. Je crois que ça correspond à un ras-le-bol, je n'en peux plus" déclarait-elle. On lui souhaite le meilleur des rétablissements dans cette épreuve !