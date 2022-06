Alexandre Brasseur en couple : pudiques révélations sur sa compagne Isabelle

Evoquer sa vie intime n'est pas nécessairement un exercice qu'il affectionne. Pudique, Alexandre Brasseur sort toutefois un livre autobiographique, intitulé Additionne, paru le 5 mai 2022 aux éditions Plon. S'il évoque les liens du sang dans ses 216 pages, le comédien, héros de la série Demain nous appartient, évite soigneusement de parler des liens du coeur. On sait pourtant qu'il est heureux, en couple et épanoui avec Isabelle Regourd, agent d'image, presse et booking et notamment ancienne compagne de Stéphane Hénon.

Je ne livre que quelques bribes de ma vie privée

Il a lui-même officialisé cette relation sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Pour autant, Alexandre Brasseur ne souhaite pas s'étendre plus que ça sur le sujet, notamment à cause de mauvaises expériences. "Il y a quelques années, j'ai évoqué ma vie privée dans les médias. Mes propos ont été ensuite repris, déformés et décontextualisés sur Internet et dans la presse, se souvient-il dans les colonnes du magazine Voici. Cela ne m'a pas aidé et j'ai regretté. Donc dorénavant, je ne livre que quelques bribes de ma vie privée."

Aujourd'hui nous sommes ici, demain peut-être ailleurs mais toujours ensemble

Majoritairement présent dans le sud de la France, pour les tournages intensifs de la série Demain nous appartient - diffusée du lundi au vendredi sur TF1 - qui ont lieu aux alentours de Sète, Alexandre Brasseur songe sérieusement à s'installer pour de bon, un peu plus loin, à Marseille ou à Toulouse. Avec ou sans son Isabelle ? "L'amour est baladeur, aujourd'hui nous sommes ici, demain peut-être ailleurs mais toujours ensemble", assure-t-il timidement. Avant de rencontrer sa compagne, l'acteur et fils de Claude Brasseur avait été marié à Juliette Brasseur et avait eu, avec elle, deux enfants : Louis et Jeanne. Aucun des deux n'a, toutefois, l'intention de prendre la relève, côté cinéma, du grand clan Brasseur.

