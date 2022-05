Alexandre Brasseur papa de Louis et Jeanne : le comédien fait de timides confidences sur ses enfants

Au début du mois de mai, Alexandre Brasseur a publié un livre intitulé Additionne aux Éditions Plon. Il s'agit d'un ouvrage dans lequel il raconte son parcours, sa carrière et où il est question de son défunt papa, Claude Brasseur, parti le 22 décembre 2020, ainsi que de ses enfants. Le comédien est en effet l'heureux papa de Louis (22 ans) et Jeanne (20 ans), fruits de ses amours avec Juliette Brasseur. Leurs deux merveilles sont très peu exposées aux médias et Alexandre Brasseur ne les évoque que très rarement. Mais il a dérogé à sa règle à l'occasion d'une interview pour Télé Star, parue le 16 mai dernier.

Le partenaire d'Ingrid Chauvin dans Demain nous appartient a brièvement parlé de son rôle de père, estimant avoir été "très présent, très impliqué". Il s'est surtout réjoui d'avoir assumé ses responsabilités vis-à-vis de Louis et Jeanne avec beaucoup de naturel, contrairement à sa situation de "fils de" dont il a souffert. "Autant j'ai pu avoir du mal à trouver ma place en tant que fils, autant en tant que papa, ça été une évidence", a-t-il confié.



J'ai sans doute commis des erreurs

En 2019, Alexandre Brasseur avouait néanmoins dans les pages de Paris Match que sa carrière avait parfois pris le pas sur son quotidien avec ses enfants. "Malgré mes absences pour le travail, j'ai été très présent et très impliqué dans leur éducation. J'ai fait le job du mieux que j'ai pu. Évidemment, j'ai sans doute commis des erreurs, on en fait tous, mais je suis très fier de les voir prendre leur envol".

Aujourd'hui, le comédien s'épanouit auprès d'Isabelle Regourd, qui n'est autre que l'ex-femme de Stéphane Hénon, l'inoubliable Jean-Paul Bauer dans la série Plus belle la vie. Ces deux-là s'étaient rencontrés sur le tournage du programme emblématique de France 3 en 2009. Ils ont même eu deux fils ensemble, Milo, né en 2012, et un second petit garçon, né en 2016, Marceau. Stéphane Hénon et Isabelle Regourd ont officialisé leur divorce en janvier 2021. Alexandre Brasseur est donc désormais un beau-papa à la tête d'une grande famille recomposée !