Alexandre Brasseur et ses 2 noms de famille : un doublon très utile, qui peut aussi causer des problèmes

"Additionne. Un récit écrit avec mon coeur, sur ceux que j'aime et qui m'ont transmis l'envie...", tweetait Alexandre Brasseur le 29 avril dernier sur son compte. Son livre est disponible depuis quelques jours aux éditions Plon. Actuellement en pleine promotion, le comédien de 51 ans a accordé un entretien au Parisien dans lequel il est question de sa famille, forcément.

En admiration devant l'incroyable de son défunt papa parti le 22 décembre 2020, la star de la série Demain nous appartient (TF1) a hérité du talent de Claude Brasseur . Celui qu'il n'appelle pas papa en public mais Claude. La faute à une remontrance remontant à longues années. "Je travaillais comme assistant de mise en scène sur Sale comme un ange, de Catherine Breillat. Un jour, je vais la voir et je lui demande : Il est où papa ? On l'attend sur le plateau. Elle m'a chopé : Je t'arrête direct, Alex. Ici, on bosse. Y a pas de papa : c'est Claude. OK, d'accord. Boum.", se souvient Alexandre Brasseur dans son livre.

Comme son illustre papa, le comédien n'est pas né avec le nom de Brasseur, mais celui d'Espinasse. Ce doublon lui a parfois créé des problèmes, comme il raconte dans son ouvrage. "Après qu'un employé de compagnie aérienne lui a refusé l'embarquement au motif que le nom sur son billet ne correspondait pas exactement à celui de sa carte d'identité, Alexandre Brasseur a piqué une colère, fini par monter dans l'avion... et entrepris les démarches pour que le nom figure sur ses papiers", relate Le Parisien.

Ses deux noms de famille sont utiles pour Alexandre Brasseur, suivant les cas. "J'ai grandi avec les deux noms, fait-il remarquer. Je me sens autant l'un que l'autre. Je joue avec les deux : quand je veux être tranquille, je dis Espinasse ; quand j'ai besoin de réserver une table au restaurant, je dis Brasseur", explique le papa de Louis et Jeanne (nés de ses amours pour son ex-femme Juliette) au Parisien. Un jonglage entre Brasseur et Espinasse on ne peut plus pratique !