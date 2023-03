Alexandre Brasseur : Sa ravissante compagne est l'ex-femme d'une autre star de série

En couple pendant plus de trente ans avec Juliette, la mère de ses deux enfants Louis et Jeanne, Alexandre Brasseur a divorcé il y a quelques années. Comme souvent, c'est dans le cadre professionnel que l'acteur a rencontré l'amour à la suite de cette douloureuse séparation puisque c'est dans les bras d'une agent d'image, presse et booking qu'il a retrouvé l'amour. Belle brune aux yeux noirs qui travaille pour la promotion de la série Demain nous appartient, Isabelle Regond a fait craquer celui qui a joué le rôle de François Spontini dans Joséphine, ange gardien.

Ex-épouse de Stéphane Hénon, qui incarne Jean-Paul Bauer dans la série Plus belle la vie, Isabelle a été d'une grande aide pour Alexandre après la mort de son papa fin 2020. C'est d'ailleurs suite au décès de son père que l'acteur a officialisé sa relation amoureuse avec sa compagne. Mère de deux enfants (Milo, né en 2012, et un second petit garçon, né en 2016) fruits de son précédent mariage, Isabelle apparaissait de dos dans un cliché pris à Marseille. A deux, Alexandre et Isabelle sont donc à la tête d'une grande famille recomposée.

Plus récemment, le comédien a dévoilé un nouveau cliché de sa moitié le jour de la Saint Valentin. Isabelle apparaît de face sur un cliché en noir et blanc. En légende, il écrit : "Les filles du sud, je vous le dis. Ne sont pas. N'importe qui...". "L'amour rend aveugle !", "Surtout celle ci. Des bises les setois", "bonne Saint Valentin à vous deux", "Oui les filles du Sud ......mais aussi certains garçons", "Belle belle belle", "Whaou whaou magnifique photo", "Happy Valentine", ont réagi plusieurs internautes, ravis du bonheur du couple.