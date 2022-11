Stéphane Henon (Plus belle la vie) : Relation cachée avec une membre de l'équipe, il dit tout !

En 2004, France 3 a donné le coup d'envoi de Plus belle la vie. Et le succès est tel qu'aujourd'hui encore, la fiction est diffusée. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et celle de PBLV approche à grands pas. C'est en effet le 18 novembre prochain que sera diffusé le tout dernier épisode. Pour l'occasion, plusieurs acteurs ont partagé leurs meilleurs et leurs pires souvenirs, parmi lesquels Stéphane Henon.

C'est en 2007 que Stéphane Henon a rejoint le casting de Plus belle la vie. L'acteur de 56 ans a été choisi pour se mettre dans la peau du policier Jean-Paul Boher. Ainsi, il a pu donner la réplique à Fabienne Carat notamment (qui jouait Samia Nassri). Et on peut dire que leur première scène sur le plateau a été quelque peu musclée. "Pour ma première scène avec Fabienne Carat, je devais l'attraper par le col et la plaquer contre un mur", a-t-il confié dans un premier temps à nos confrères de Télé 2 Semaines. Bien que cela ait été "assez violent", une connexion s'est immédiatement établie entre les deux acteurs. "Il s'est passé un truc entre nous. Notre relation s'est construite sur la confiance. Inconsciemment, j'ai essayé de la protéger : c'est mon côté paternaliste", a-t-il poursuivi.

Des similitudes entre la vie de l'acteur et de son personnage

Mieux valait que Fabienne Carat et lui s'entendent un minimum. En effet, leurs personnages se sont mis en couple pour le plus grand bonheur du public. Les scènes complices ont donc été nombreuses à tourner pour Stéphane Henon et la divine brune (qui a fait son retour pour le final). Et on imagine que l'acteur avait comme un air de déjà vu en tournant certaines scènes.

Lors de cet entretien, Stéphane Henon s'est amusé des similitudes entre sa vie personnelle et celle de son personnage. "Il y a des similitudes entre la vie de Boher et la mienne. Quand Jean-Paul et Samia dissimulaient leur relation, je faisais de même avec la mère de mes enfants qui travaillaient sur la série. Quand ils l'ont révélée, on a fait pareil. Et après la naissance de notre fils Milos, Boher est devenu papa. En revanche, j'ai deux autres enfants, Kina et Marceau, quand lui n'en a qu'un autre", a-t-il déclaré. Autre fait plus triste, quand son personnage divorcé de celui de Samia, il vivait malheureusement la même chose avec Isabelle.

Depuis, il a vécu une idylle avec Sacha Tarantovitch, qui jouait Irina Kovaleff dans la série. Depuis, il semble avoir retrouvé l'amour dans les bras d'une belle brune.