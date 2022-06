Alexandre Jollien (Presque) : Accusé d'agression sexuelle par un jeune homme

Le philosophe et écrivain suisse Alexandre Jollien, que le grand public a pu découvrir en janvier dernier au cinéma dans le film Presque avec Bernard Campan (450 000 entrées au box-office), fait l'objet d'une enquête à Paris après une plainte pour agression et exhibition sexuelles déposée en juin 2021 par un jeune homme, a indiqué vendredi10 juin 2022 le parquet de Paris à l'AFP.

Le jeune homme en question, prénommé Baudouin selon Le Parisien et désormais âgé de 26 ans, affirme que les faits se seraient produits lors de son stage au sein de la maison d'édition Les Arènes/L'Iconoclaste en 2015 ; l'écrivain est depuis signé chez Gallimard. A l'époque, il était étudiant en droit et en philosophie dans une université privée. "Ils m'ont tout de suite dit que j'allais accompagner Alexandre Jollien, que ma personnalité et mes études de philosophie convenaient parfaitement et qu'il faudrait que je fasse preuve d'ouverture d'esprit", explique le plaignant, défendu par l'avocate Me Laure Heinich.

Dans les colonnes du journal, l'ex-stagiaire accuse Alexandre Jollien - lourdement handicapé par une infirmité motrice cérébrale - de s'être livré sur lui à des attouchements sexuels dans une chambre d'hôtel parisienne, lors de séances de travail, pendant l'été 2015. Selon son récit, l'écrivain lui aurait également demandé de lui faire un massage des mains, ce qu'il aurait accepté, et proposé à plusieurs reprises de se dévêtir, ce qu'il aurait refusé. Dans l'échange cité par Le Parisien, l'écrivain a reconnu s'être retrouvé une seule fois nu devant le stagiaire, en présence d'autres collaborateurs lors d'une séance de travail.

Le philosophe, qui a besoin d'être "aidé" en permanence dans sa vie quotidienne et professionnelle, "conteste totalement" ces accusations, a indiqué à l'AFP son avocat Philippe Guillemard ; ce dernier dit avoir "l'impression que le timing n'est pas spontané : il y a une volonté de nuire". Que reproche-t-il au plaignant ? De prendre la parole tardivement à l'heure où #MeToo a largement permis à des victimes d'enfin oser parler ? "Je ne reproche pas son désir à Alexandre Jollien. (...) Mon propos est juste de dire que j'ai été harcelé", a indiqué le jeune homme au quotidien.

"Une enquête, confiée au service de l'accueil et de l'investigation de proximité (SAIP) du Ve arrondissement, est en cours", confirme le parquet de Paris. Alexandre Jollien n'a jamais été entendu par les enquêteurs. Il conteste formellement ces accusations et reste présumé innocent jusqu'au jugement définitif de cette affaire.