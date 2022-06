Alexandra (Koh-Lanta) enceinte et face à une scène d'horreur : sa fille à moitié consciente et paralysée

La journée du 15 juin 2022 a été mouvementée pour la gagnante de Koh-Lanta 2020 (Les 4 Terres) Alexandra. En story, l'ancienne aventurière - qui est enceinte de son troisième enfant - a raconté la grosse frayeur que lui a faite sa fille aînée Fafali, âgée de 10 ans. Une mésaventure qui leur a valu une journée aux urgences.

Alexandra a eu un énorme coup de stress mercredi matin. Alors qu'elle vaquait à ses occupations, elle s'est retournée et a vu sa fille en train de faire une crise d'épilepsie. "On a passé la journée aux urgences", a-t-elle tout d'abord révélé. Elle a ensuite expliqué plus en détails l'horreur qu'elle a vécue hier matin : "Là ça va mieux. Mais c'est la première fois qu'elle me faisait ça. J'étais en panique. Je me suis retournée et je l'ai vue convulser. Elle était paralysée au niveau de la bouche. Du coup ça la déformait. Et elle ne pouvait pas émettre de sons, j'ai flippé. Je lui ai demandé si elle respirait, mais elle était à moitié consciente. C'était chaud, j'ai appelé le 15. Elle était paralysée et complètement sonnée quand ça s'est passé."

Afin de prévenir une autre éventuelle crise, la fille d'Alexandra va être suivie par un neurologue. "On va faire des examens complémentaires dans les prochains jours, les prochaines semaines. C'était assez flippant. Je ne pensais pas que ça commençait vers ces âges là", a-t-elle conclu. Un stress dont la future maman se serait bien évidemment bien passé. D'autant plus que sa fille Lana (5 ans) a un souci de santé. 'Ma deuxième fille a eu beaucoup de problèmes de vue dès sa naissance. Un problème congénital qui a dégénéré en glaucome. On l'a hospitalisée 11 fois en deux ans. Elle a eu 7 opérations de l'oeil. Aujourd'hui, elle va mieux et reste suivie", expliquait-elle en 2020 à Télé Star.

Début juin, c'est une bien meilleure nouvelle qu'elle annonçait. Alexandra a révélé qu'elle était enceinte. Pour ce faire, elle a posté une photo sur laquelle on peut la voir dans les bras de son mari (qui apparaît de dos afin de préserver son identité), en train de brandir une échographie. "Une nouvelle aventure a déjà commencé pour moi, mais cette fois au chaud entourée de mes proches, d'amour (et de nourriture) qui va combler notre vie à 4 avec encore plus de joie et de rires... bientôt à 5 pour notre plus grand bonheur !", pouvait-on lire en légende de la publication.